Bossi | Alla Lega serve un nuovo leader Salvini | mi critica da 30 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 13 aprile 2024) AGI - "ununche vada nella direzione dell'autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale". Lo ha detto il fondatore della, Umberto, incontrando i militanti a Gemonio in occasione dei 40nascita del partito. "Giorgetti è uno bravo, ma non dico niente altrimenti lo massacrano", ha aggiunto. "Alle critiche di Umbertosono abituato da trent', ne parlo anche nel mio libro che uscirà a fine aprile. Le ascolto con attenzione e gratitudine, rispondo solo che vederlo in salute è il miglior regalo per questa festa", ha replicato ...