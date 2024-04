Borsellino ucciso il giorno prima della verità sulla strage di Capaci | la rivelazione del pm Natoli | GUARDA

(Di sabato 13 aprile 2024) "Francesco Paolo Giordano, il procuratore aggiunto di Caltanissetta, aveva programmato di sentire Paoloa Caltanissetta o per il lunedì 20 o per il martedì 21. Era programmato nell'immediatezza un esame di Paolo, al quale sarebbe stato chiesto tutto quello che lui riteneva di poter dire per individuare le causedi". È l'incredibilefatta dal pm Gioacchino, il magistratosquadra di Giovanni Falcone, dal palco del Festival internazionale dell'Antimafia, che si svolge a Milano. Il pm ricorda quei giorni terribili che sconvolsero l'Italia in quel tragico 1992.lain cui morirono l'eroe antimafia Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli ...

