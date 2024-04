Bonifiche e salute Via al progetto triennale per la sorveglianza epidemiologica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Partono gli interventi die di elaborazione della strategia per le. Saranno infatti Massa Carrara e Orbetello i primi due territori in bonifica interessati dalche si protrarrà per 3 anni e al quale partecipano 12 regioni in tutta Italia (coordinatrice la Puglia), a cui anche la Toscana ha di recente aderito attraverso l’approvazione di una delibera proposta dall’assessore regionale al diritto allaSimone Bezzini. Lo scopo del, spiega una nota, è mettere a punto e valutare l’efficacia di interventi di prevenzione utili a ridurre l’impatto sanitario di patologie legate a particolari condizioni ambientali. Lo si farà attraverso la definizione di un modello riproducibile e l’azione rientra all’interno del Piano nazionale per ...