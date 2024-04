Bologna | Motta | “Il Monza ha perso tempo | queste cose non mi piacciono”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) “Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Riuscire a costruire tante occasioni contro un avversario bravo nelle ripartenze è un merito. Ilsi è difeso bene, molte volte, però, hanon mi. Ho la sensazione che si vada indietro e non in avanti. Il campionato italiano dovrebbe fare attenzione sue tutti devono ragionare affinché il prodotto possa offrire una qualità diversa altrimenti la gente non vede uno spettacolo. I tifosi sanno che meritavamo la vittoria, la palla non è entrata ma ci sono stati passi in avanti rispetto alla trasferta di Frosinone. D’altronde giocare in casa è sempre un vantaggio. Ora testa bassa e continuiamo”.le parole di Thiagoa Sky ...