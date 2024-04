Bologna Monza LIVE 0-0 | fine primo tempo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 aprile 2024) Al Dall’Ara, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2023/24.(4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Beukema, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. All. Motta.(4-2-3-1):