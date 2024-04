Bologna Monza 0-0 | finisce in parità al Dall’Ara | Di Gregorio prende quasi tutto

(Di sabato 13 aprile 2024) Al, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Alsi affrontano nel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Primo tempo che inizia a ritmi blandi, con le due squadre che si studiano, ma

22.43 Frena ancora il Bologna rivelazione (2° pareggio di fila), che non va oltre lo 0-0 con il Monza al 'Dall'Ara'. Orsolini contro Di Gregorio nel 1° tempo: il rossoblù ci prova su punizione e ... (televideo.rai)

Il Bologna di Thiago Motta non sfonda in casa contro il Monza di Palladino. Rossoblù a quota 59 punti, brianzoli a quota 43 punti. I felsinei restano ancora al quarto posto ma rischiano di essere ... (ilgiornale)

Le Pagelle di Bologna-Monza 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Dall’Ara i felsinei fanno la partita e collezionano ... (sportface)

Cioffi: La Roma ci rispetterà, De Rossi farà un turnover ragionato - Cioffi: La Roma ci rispetterà, De Rossi farà un turnover ragionato - A.S. Roma - Domani alle 18 la Roma affronterà l' Udinese al Bluenergy Stadium, per la 32esima giornat... - Marione.net - La ControI ...marione

Calcio: Bologna-Monza 0-0 - Frena il Bologna nella volata per la Champions: i rossoblu non vanno oltre lo 0-0 nella sfida con il Monza. La squadra di Thiago Motta non approfitta del pareggio della Juve contro il Torino. Il ...ansa

Il Bologna sbatte su Di Gregorio, chance sprecata da Thiago Motta: con il Monza finisce 0-0 - Il Bologna sbatte su Di Gregorio e non va oltre lo 0-0 contro il Monza, non sfruttando la possibilità di avvicinarsi al terzo posto in classifica dopo lo 0-0 della Juventus contro ...fcinternews