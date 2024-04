Bologna Freuler | «Ottima prova | ci è mancato solo il gol»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 aprile 2024) Le parole di Remo, centrocampista del, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in casa contro il Monza Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio delcon il Monza. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Non abbiamo messo la palla dentro, se non segni non puoi vincere.