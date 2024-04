Blue Economy | De Meo Fi Ppe | “L’Europa usi il potenziale del mare per la pace”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 13 aprile 2024) "Ue riveda regole e trattati che non hanno funzionato" "L'Italia ha un ruolo strategico perché è un luogo privilegiato per quanto riguarda l'energia, la difesa, l'economia, strategica per i flussi migratori, dove in passato non sempre siamo riusciti a gestire. Bisogna riconoscere che in questo momento il governo ha una credibilità forte in Europa che