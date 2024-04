Blue Economy | De Meo Fi Ppe | L' Europa usi il potenziale del mare per la pace

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ha un ruolo strategico perché è un luogo privilegiato per quanto riguarda l'energia, la difesa, l'economia, strategica per i flussi migratori, dove in passato non sempre siamo riusciti a gestire. Bisogna riconoscere che in questo momento il governo ha una credibilità forte inche è un po' come ilche deve unire e non dividere". Lo ha detto Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo, durante l'intervento al 3° Summit Nazionale sull'Economia delForum a Gaeta. "L'- spiega De Meo - deve essere un campo di confronto e di idee e non la misura della forza muscolare di questo o quel leader. Ildeldeve essere usato per affrontare le sfide in cui ...