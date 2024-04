Bitcoin | che cos’è l’halving e che cosa comporterà?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 13 aprile 2024) Scopriamo insieme, in questo speciale dedicato, chedele perché se ne sta parlando così tanto: chenel mercato finanziario odierno? Chi non è esperto di mercato finanziario attuale si sarà ritrovato un po’ spiazzato leggendo, in rete, del(in italiano “dimezzamento“, letteralmente) del. Che? Per capirlo al meglio, prendiamo in prestito la figura retorica della metafora. Pensiamo alcome ad una torta che viene sfornata in quantità limitata. Ogni volta che ne viene creata una nuova (un nuovo blocco), i fornai (i miner) ricevono una fetta come ricompensa per il loro lavoro.delè, letteralmente, come dimezzare la ...