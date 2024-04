Biondi e Gennari | Aurelia | l’adeguamento è proprio il minimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) L’assenza di fondi per la messa in sicurezza dell’nel nuovo contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Anas 2021-2025 approvato dal Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dopo le reazioni della politica ha suscitato quelle delle associazioni di categoria. Per Confesercenti Grosseto condei tratti più critici dell’non si sta chiedendo lo straordinario, ma ilindispensabile. Gli interventi rivendicati dai governanti locali e dai rappresentanti politici del territorio insomma sono una questione vitale,nel vero senso della parola. "Ogni momento che passa in più, almeno per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’da Grosseto fino al confine con il Lazio, è ...