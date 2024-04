Bimbo di 1 anni morto per gastroenterite | ASL condannata a risarcire con 1 milione di euro

(Di sabato 13 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Tribunale di Taranto ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell’ospedale SS Annunziata intervenuti nell’occorso ed il decesso del bambino, disponendo con sentenza il risarcimento del danno da perdita parentale per circa undi. La vicenda giudiziaria prende il via da una vacanza trasformatasi purtroppo in tragedia nell’estate del 2013, quando una famiglia (padre, madre ed il loro piccolo di appena un anno) di origini italiane, ma che per ragioni lavorative viveva stabilmente in Germania, decise di trascorrere le vacanze estive nel paese d’origine al mare, nella zona di Chiatona.Il bambino iniziò a manifestare fenomeni di vomito a causa di una banale, al punto da ...

Negli Usa la troppa libertà continua a provocare morti di innocenti, in particolare a causa della legislazione riguardante l’uso delle armi da fuoco. Un bambino di 3 anni , lasciato solo in salotto ... (ildifforme)

scalzo , in pannolino con il ciuccio in bocca e il suo triciclo mentre vagava per le vie del paese di Felino, in provincia di Parma. Lo zio non si era accorto di nulla.Continua a leggere (fanpage)

A raccontare la storia di Omar, bambino di 7 anni finito in ospedale a Gaza per malnutrizione perché costretto a mangiare solo erba , è Tess Ingram, portavoce dell'Unicef.Continua a leggere (fanpage)

Flavia Vento annuncia querela a Di Più per le frasi mai dette sulla sua relazione con Francesco Totti - Flavia Vento ha raccontato a Dipiù la sua relazione con Francesco Totti, con date e particolari. E non è stata tenera con lui. Ma, colpo di scena, su Instagram annuncia una querela per frasi mai pronu ...comingsoon

Bimbo di un anno morì dopo un malore, scatta il risarcimento milionario - La situazione però non migliorò e il Bimbo venne nuovamente condotto in ospedale. Per il piccolo, purtroppo, non ci fu nulla da fare. Il verdetto Immediatamente i genitori presentarono denuncia, ma ...quotidianodipuglia

Bimba morta per un'otite: assolta la pediatra che l'aveva in cura - « È insussistente il nesso causale tra la condotta del medico e il decesso della piccola paziente ». La dottoressa Anna Solzi è stata assolta dalla Corte d'appello di Brescia per il processo a suo car ...bresciatoday