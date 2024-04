Biden torna alla Casa Bianca per la crisi in Medio Oriente Iran sequestra nave Msc «collegata a Israele»

(Di sabato 13 aprile 2024) L’ha confermato il sequestro da parte dei Pasdaran dellaMsc Aries, battente bandiera del Portogallo della compagnia “Zodiac Maritime” con sede a Londra di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, nello stretto di Hormuz. L’esercito e la polizia israeliani hanno annunciato che il ragazzino israeliano di 14 anni Binyamin Achimair scomparso da ieri in Cisgiordania “è stato ucciso in un attacco terroristico” e il suo corpo è stato trovato nell’area di Malachei HaShalom, da dove era sparito. Il ministero della Sanità a Gaza gestito da Hamas ha dichiarato oggi che almeno 33.686 persone sono state uccise nella Striscia negli oltre 6 mesi di guerra.

Biden torna alla Casa Bianca per la crisi in Medio Oriente - WASHINGTON, 13 APR - Joe Biden cambia programma per il weekend e torna dal Delaware alla Casa Bianca questo pomeriggio per "consultazioni urgenti" sulla crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i giorna ...messaggeroveneto.gelocal

Indo-Pacifico: Biden, Kishida e Marcos riuniti a Washington, "visione comune" su sicurezza marittima e sviluppo economico - I leader degli Stati Uniti, del Giappone e delle Filippine hanno concordato giovedì di far progredire la loro cooperazione negli ...agenzianova

Auto elettriche, sale di tono la guerra Usa-Cina. Pressing su Biden per un bando - Monta la preoccupazione americana sulla concorrenza dei veicoli del Dragone. Per la prima volta un senatore parla di “minaccia esistenziale” per l’industria Usa ...repubblica