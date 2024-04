Biblioteca comunale | oggi la targa in onore dei caduti dell’Arma dei carabinieri

(Di sabato 13 aprile 2024)alle 10,30 ai giardini dellasarà inaugurata una lapide commemorativa indeidei. È stata posata dagli operai comunali dopo che il Comune ha accettato il dono di un cittadino il quale ha coinvolto l’amministrazione nel ricordo degli uominiche hanno perso la vita durante il loro lavoro a favore della comunità. Autorità religiose, politiche e delle forze dell’ordine inaugureranno laposizionata, non a caso, nella via che è intitolata a Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere deireali che si sacrificò a 23 anni al posto di un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste.

