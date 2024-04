Berrettini ci ripensa | clamoroso dietrofront

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 aprile 2024)lo ha deciso al fotofinish e i tifosi sono subito andati nel panico. Ecco cosa è successo e perché lo ha fatto. C’erano 28 candeline, ieri, sulla torta di Matteo. Un compleanno arrivato al momento giusto, in una fase tutto sommato positiva per il martello romano. Il finalista di Wimbledon 2021 è tornato in campo da un mesetto circa e si è regalato, due settimane fa, il primo titolo dopo un calvario durato 2 anni. E dopo la depressione, avendo lui ammesso, nella serie targa Red Bull dal titolo Zeta, di aver toccato il fondo durante il lungo stop cui gli infortuni lo hanno costretto. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itHa conquistato Marrakech, salvo poi capitolare al primo turno di Montecarlo, un po’ per la stanchezza dovuta ai giorni intensi in Marocco e un po’ perché il suo avversario, Miomir Kecmanovic, ...