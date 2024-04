Benevento | 5° incontro formativo sulla Violenza di genere

(Di sabato 13 aprile 2024) L’appuntamento è il 15 aprile dalle ore 15 alle ore 18 presso Auditorium dell’Università Giustino Fortunato diNel pomeriggio di lunedì 15 aprile, ore 15-18, presso l’ Auditorium dell’Università Giustino Fortunato di, si terrà il quintodel “Corso di Alta formazionedomestica, die contro le vittime vulnerabili” promosso dalla Procura della Repubblica die dagli enti del “Tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e didi” in collaborazione con il progetto “Luana. Prevenzione dellae Empowerment”, coordinato dalla Coop EVA. L’...

La Rugby a Benevento, Milani: “consolidare il primato in classifica” - Durante tutto l'anno - ha dichiarato Luigi Milani, tecnico degli avanti - i ragazzi sono stati sempre presenti e coinvolti.laquilablog

LA RUGBY PRONTA PER LA TRASFERTA DI Benevento: MILANI, “CONSAPEVOLEZZA PER CONSOLIDARE PRIMATO” - L’AQUILA – Domenica 14 aprile la ripresa del Campionato Nazionale di Serie B, che alla 19a giornata propone una impegnativa trasferta per i ragazzi aquilani sul campo del Benevento. A introdurre la pr ...abruzzoweb

Elio ‘borghese gentiluomo’, Bugno e Chiappucci, il raduno delle 500 d’epoca: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - Cosa si fa questo week end a Benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone a metà aprile: concerti, feste, mostre, presentazioni di libri, eventi culturali. Per rest ...ntr24.tv