Becattini cerca l’allungo

(Di sabato 13 aprile 2024) AREZZO Mancano 270 minuti all’inizio di playoff e playout tra Eccellenza e Promozione e classifica alla mano è l’ora di fare alcuni calcoli. In Eccellenza il Siena è già promosso da prima della sosta e dietro la lotta è tutta per i playoff. Scandicci, Signa e Terranuova sono appaiate a quota 56 punti, con i primi che osserveranno un turno di riposo all’ultima giornata. Il Terranuova die il Signa hanno quindi un vantaggio nel provare a staccare i diretti concorrenti visto che il secondo posto, unito al vantaggio (ad oggi) di 13 punti sulla quinta garantirebbe l’acceso diretto alla finale playoff mentre in seminifinale andrebbero la terza e la quarta classificata. In coda al gruppo già retrocesso il Pontassieve mentre la quota salvezza, la permanenza diretta con annessa matematica, per Foiano e Baldaccio è cosa fatta, mentre per la Castiglionese il quinto ...