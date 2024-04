Beautiful streaming | replica puntata del 13 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

Hope comunica a Thomas tutta la sua rabbia e la sua delusione per il suo comportamento nei confronti di Brooke e persino del piccolo Douglas. Bill fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare con lui, ma è tutto inutile: ormai lei sa che Bill ha confessato a Brooke che è il più grande amore della sua vita. Finn e Steffy chiedono se conosca il nascondiglio di Sheila, dal momento che, dall'analisi dei reperti organici condotta da Finn, sono convinti che lei sia ancora viva.