Beautiful | anticipazioni dal 14 al 20 aprile | Sheila viene scoperta

(Di sabato 13 aprile 2024)Carter si ritroverà nei guai. Stando alledal 14 al 202024, intanto, la dark lady si nasconderà a casa di Deacon. Quest'ultimo sarà in forte apprensione per come si stanno mettendo le cose dal momento che temerà di essere coinvolto e di finire nuovamente in prigione. Sharpe, a quel punto, solleciteràa prendere seriamente in considerazione l'idea di costituirsi, visto che ormai è con le spalle al muro. Hope, invece, inveirà contro Thomas e gli dirà di essere profondamente delusa per la terribile macchinazione che ha ordito ai danni di Brooke e che ha provocato la fine del suo matrimonio con Ridge. Il giovane stilista, colpito dalla rabbia della Logan, proverà a giustificarsi, ma lei non prenderà in considerazione le sue parole, mentre Brooke confesserà a ...