Beatrice Luzzi punge Perla Vatiero e le tira una frecciatina

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024)da Silvia Toffanin a Verissimo ha mantenuto un profilo basso, ma su ComingSoon.it si è lasciata andare a qualche. A domande dirette ne hata una a, una a Giuseppe Garibaldi, una a Letizia Petris, una a Greta Rossetti e una pure alla plurilaureata Anita Olivieri. Di quest’ultima ha detto “con me non è stata molto tenera, credo quindi che mi vorrà del tempo per dimenticare“; Garibaldi, invece, è stato il suo unico pentimento: “al Grande Fratello rifarei tutto, sarei solo un pochino più prudente con Giuseppe ogni tanto ci sentiamo nel tentativo di affrontare tanti piccoli nodi, dolori e fraintendimenti che hanno reso difficile la nostra comunicazione nella casa. C’è un bel po’ di fango da ripulire.”. E ancora: “Ho visto alcune clip di Greta in ...