Beach soccer Zè Lucas rimane alla Farmaè VBS Corosiniti avrà ancora il brasiliano

Pisa , 27 marzo 2024 - Nuovo sponsor tecnico per il Lenergy Pisa BS, che per i prossimi tre anni si è legato a Linea Oro Sport, azienda titolare del marchio Gems . La collaborazione abbraccerà l’intera ... (lanazione)

Beach soccer, Vaglini nuovo allenatore del Lenergy Pisa BS Under 20 - Pisa, 11 aprile 2024 - L’estate si avvicina e in vista della stagione sulla sabbia il Lenergy Pisa BS sta presentando i volti dei protagonisti della prossima stagione di Serie A di Beach soccer. Nel f ...lanazione

Farmaè VBS può contare ancora sul campione brasiliano Zè Lucas - Beach soccer - Anche per il 2024 la Farmaè Viareggio Beach soccer potrà contare su Zè Lucas. Prosegue il rapporto tra il campione brasiliano, 33 anni, e la società bianconera, cominciato nel ...noitv

Siac, l’accesso ai playoff non passa solo dal campo. La situazione in classifica - Situazione sempre più ingarbugliata riguardo la griglia playoff in Serie C2-girone B di calcio a 5. La regular season sta per volgere al termine e sabato 13 aprile andrà in scena l'ultima giornata di ...messinasportiva