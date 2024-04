Bcl Lucca obiettivo secondo posto

(Di sabato 13 aprile 2024) Un regalo inaspettato. Adesso, però, bisogna capitalizzarlo al meglio. Sì, perché la sconfitta di Spezia nel recupero infrasettimanale a Varese contro Campus fanalino di coda, fa riemergere le speranze per Basket Ball Clubdi acciuffare il, l’ultimo utile nel girone di playoff Silver e qualificarsi per gli spareggi di accesso alla B nazionale. I biancorossi devono vincere questa sera, a Tortona alle 21,15, (arbitri Stefano Caneva di Collegno, Torino e Lorenzo Orlandi di Broni, Pavia) contro Gulliver Derthona nella penultima giornata. La classifica adesso dice: Quarrata 18, Spezia e14 (ma con i liguri avanti nella differenza canestri degli scontri diretti), Derthona e Gallarate 12, Arezzo e Borgomanero 10, Campus Varese 6. La speranza adesso c’è. Sarà la sfida tra il...

