Batosta dall' Ue per mln di italiani Costi folli fino a 60 mila euro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 13 aprile 2024) Semaforo verde della Ue alla direttiva sulle case green. Entro il 2050 il parco immobiliarepeo dovrà essere riqualificato e garantire emissioni zero. La direttiva sull'efficienza energetica degli edifici (Epbd), a cui ha dato il via libera l'Ecofin (il consiglio di economia e finanzapeo) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unionepea, entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione Segui su affar.it