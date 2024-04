Bastoni tanti auguri! L’Inter lo celebra con tre caratteristiche super!

(Di sabato 13 aprile 2024) Buon compleanno ad Alessandro, che oggi compie 25 anni.il suo difensore citando tre impor. BUON COMPLEANNO ? Alessandrooggi compie 25 anni! Arrivato alnell’estate del 2019, è alla sua quinta stagione in nerazzurro. Determinazione, leadership e qualità: sono queste leche lo rendono uno dei perni della squadra di Simone Inzaghi. In questa stagione ha collezionato complessivamente 32 presenze, alzando al cielo il suo sesto trofeo con: lacoppa Italiana vinta contro il Napoli a Riyadh. Il suo apporto alla fase offensiva sta diventando sempre più determinante: prova ne sono i tre assist forniti in campionato e il gol realizzato ...

“Top player”: Bastoni giocatore del mese di marzo - Premiato dalla Lega Serie A come giocatore del mese di marzo, Bastoni spazza ulteriormente i dubbi sulle sue versatili qualità ...interlive

SM - Bastoni ok, De Vrij sulla via del recupero. Contro il Cagliari chance per Bisseck in difesa - In casa Inter c'è grande attenzione sulle condizioni fisiche degli acciaccati, su tutti Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij che nelle prossime ore aumenteranno i carichi di lavoro.fcinternews