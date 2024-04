Basket Serie C In casa biancoverde via alla campagna degli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La Note di Siena Mens Sana pensa già ai playoff che inizieranno tra otto giorni contro San Vincenzo. Il club di Viale Scalvo in accordo con Io Tifo Mens Sana, ha deciso di lanciare unaper tutte le garelinghe di playoff, che potranno essere da un minimo di due ad un massimo di sei in base all’andamento delle sfide della post season. L’obiettivo è quello di "premiare" i vecchi abbonati, ovvero coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per l’intera stagione a settembre scorso, ma anche a coloro che hanno sottoscritto il mini abbonamento Poule Promozione a marzo. Per entrambe le due categorie di abbonati il prezzo riservato sarà di 25 euro per tutte le gare di playoff. Per chi invece non si è abbonato durante la stagione, ma volesse sostenere la squadra per i playoff, il costo dell’abbonamento sarà di 35 euro. ...