Basket | Luca Banchi | “Siamo stati trattati in modo pessimo dagli arbitri Non va tolta l’attenzione su quello che abbiamo fatto”

(Di sabato 13 aprile 2024) La Virtus Bologna ha concluso al decimo posto la stagione regolare di Eurolega, centrando comunque l’accesso al Play-In, anche se ora per conquistare i playoff serviranno due vittorie in trasferta, la prima sul campo dell’Efes. Purtroppo fatale alla squadra diè stata la sconfitta, la settima consecutiva, maturata davanti al proprio pubblico nello scontro diretto contro il Baskonia per 95-91. Battendo gli spagnoli, la Virtus avrebbe concluso all’ottavo posto e si sarebbe almeno garantita un eventuale secondo spareggio in casa, se non avesse battuto il Maccabi. Purtroppo contro il Baskonia è arrivato un altro ko, con Bologna che è totalmente crollata in classifica nella seconda parte di stagione.ha analizzato non solo la partita, ma anche la stagione della Virtus: “delusi, certamente, ma non ...