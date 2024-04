Basket in carrozzina | Italia | seconda vittoria nelle qualificazioni alle Paralimpiadi 2024

(Di sabato 13 aprile 2024)partita eal torneo di qualificazionedi Parigiper l’delin. Gli azzurrinati da coach Carlo Di Giusto superano con agio anche la Colombia con il punteggio di 64-40. Il confronto è sostanzialmente dominato dalla squadra tricolore fin dal primo istante, con i primi due quarti che vanno a terminare sul 16-7 e 17-9 per un totale di 33-16. In breve, dei colombiani solo Daniel Diaz raggranella percentuali significative, mentre in chiave azzurra sfonda Giulio Maria Papi con 24 punti, seguito da Sabri Bedzeti con 14. Così proprio Papi a fine match alla FIPIC: “Abbiamo giocato un’ottima partita sia offensivamente che difensivamente, era fondamentale ...

