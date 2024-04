Basket femminile A2 | Matelica | test da vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Penultima giornata di regular season in A2con la Halley Thunder impegnata in trasferta contro la Martina Treviso. La gara si gioca oggi alle 19 al Palas Pascale. Si tratta di una sfida molto interessante nella prospettiva di stabilire la griglia dei playoff per quanto riguarda le posizioni comprese tra la quarta e la sesta, visto chee Treviso (assieme a Trieste che in questo turno gioca in casa con Abano Terme) si trovano tutte a condividere quota 30 punti in classifica. La Halley Thunder viene da tre vittorie consecutive, ultima delle quali per 72-63 su Vicenza. Le avversarie, invece, hanno perso una rocambolesca partita 60-58 sul parquet del fanalino di coda Abano Terme e, quindi, sono a caccia di un pronto riscatto. "Questa partita rappresenta un po’ una biforcazione – spiega il tecnico Domenico Sorgentone – perché ...