Basket B Interregionale | alla fine della stagione mancano due gare L’Olimpia ci prova a Monfalcone Ramini | Onoreremo gli impegni»

(Di sabato 13 aprile 2024) "Sappiamo che sono le ultime due del campionato e cercheremo di onorarle il più possibile". La linea del presidenteVifermeca Olimpia Castello Massimoresta quella dell’impegno e del rispetto degli ultimi minuti di unainda lodare. Dopotutto i castellani, neopromossi e con ambizioni più discrete di quello che ha fatto vedere il campo, hanno scritto una pagina importantepropria storia recente, instradando un nuovo modello societario: largo ai giovani per una progettualità a medio-lungo termine. Stasera alle 20,30, pur sapendo che sarà impossibile ottenere punti chiave per i playoff, la compagine di coach ‘Lupo’ Giordani sarà di scena a. "Il diktat è non mollare -continua –, pur consci delle difficoltà dell’ultimo periodo siamo ...

OLIMPIA Castello 78 SAN BONIFACIO 81 OLIMPIA Castello : Masrè 6, Costantini 16, Castellari ne, Ferdeghini 6, Grotti 2, Dieng 9, Adeola 3, Galletti 8, Casanova ne, torri 16, Zhytaryuk 12. All. ... (sport.quotidiano)

Non c’è stato soltanto il successo su Campus Varese a mantenere ancora le speranze, per lo meno del secondo posto, per qualificarsi ai play-off per la "B" nazionale. Ad impreziosire il pomeriggio di ... (sport.quotidiano)

Dopo lo scivolone dell’andata, attenzione alla squadra dell’ex Filippetti, che è serena Senigallia , 12 Aprile 2024 – Vincere per assicurarsi almeno il quarto posto e continuare a sperare di ... (vallesina.tv)

