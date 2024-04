Barzaghi | «Inter | da qui alla fine conta una cosa! Entusiasmo dei tifosi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) L’si preparasfida al Cagliari di domani sera. Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto sugli umori ad Appiano Gentile– Questo il racconto di: «Con l’Udinese l’non è stata brillante come il resto dell’anno. Ma io credo che da quile partite siano da vincere con le motivazioni. Il bel gioco lascia spazio al desiderio di arrivare allo scudetto. Ad Appiano Gentile c’è un clima di, tanti, con tanto di boato all’arrivo di Calhanoglu. All’esterno sono già in vendita le maglie con la seconda stella, la scaramanzia è crollata. Per i giocatori ed Inzaghi però è ancora tutto da conquistare, con due vittorie può arrivare il tricolore. ...