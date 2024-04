Bari | la carta di Vendola per riunire Pd e M5s | l’ex giudice Nicola Colaianni La destra ufficializza la candidatura di Romito Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Ail campo progressista, ormai colpito dalla sindrome della Basilicata, deve ancora capire se andare alle elezioni amministrative con due candidati (Vito Leccese in una coalizione guidata dal Pd e Michele Laforgia in un’alleanza capeggiata dal M5s) o trovare un candidato unico. Il nome che gira, messo sul tavolo da Nichi, è quello di, 78 anni, ex consigliere di Cassazione, ex parlamentare del Pds, che il M5s nel 2013 candidò per un posto al Csm. Si tratta dell’ultimo tentativo per non presentarsi spaccati alle Comunali di giugno. “Sono stato contattato da Nichiper una ipoteticaunitaria nel centrosinistra e abbiamo valutato questa possibilità – ha dettoall’Ansa – Mi risulta che ora si stiano riunendo e ...