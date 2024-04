(Di sabato 13 aprile 2024)inil, maanche i. A volte capita di vivere una giornata storta, di quelle in cui va tutto male, ma proprio male. E’ quanto può forse pensare un uomose che sabato scorso si trovava nel palazzo di via Nazario Sauro dove abita e ha preso l’. ...

Baranzate, intrappolato in ascensore: arriva il tecnico, ma servono i pompieri - Baranzate, intrappolato in ascensore: arriva il tecnico, ma servono anche i pompieri. A volte capita di vivere una giornata storta, di quelle in cui va ...ilnotiziario