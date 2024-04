Bambino investito in strada | arriva l’elisoccorso Trasportato al Meyer in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Lucca, 13 aprile 2024 – Paura in: undi 9 anni è statoda un’auto questo pomeriggio in via della Billona, ad Arsina (Lucca). Poco prima delle 18 è scattato l’allarme al 118 che è intervenuto conPegaso, l’automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Secondo le prime informazioni il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato. Lo stesso conducente dell’auto ha subito allertato i soccorritori. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed stato portato in, con Pegaso, aldi Firenze. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi