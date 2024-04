Bambino di 5 anni trova 850 euro mentre è al parco con la nonna e li consegna al proprietario

“Sono all’ ospedale di Al Aqsa a Deir Al Balah. Dietro di me c’è Omar, ha 7 anni . È arrivato dal nord due giorni fa e sta ricevendo cure per la malnutrizione. È stato portato da sua nonna, dopo ... (ilfattoquotidiano)

Torna la stickmania anni '90 rivisitata dalla Gen Z - Le nuove generazioni hanno ripescato dal passato la passione per gli adesivi, colorati e divertenti, da attaccare un po’ ovunque ...quotidiano

Allergie graminacee, dai sintomi per non confondersi ai cibi da evitare fino ai rimedi farmacologici e non - Più di 10 milioni di italiani sono a casa con l'influenza: sono quasi 14 milioni per essere precisi e sono soprattutto bimbi sotto i cinque anni. A questi aggiungete la folla di ...ilmessaggero

Harry e Meghan, il bacio ammiratissimo al torneo di polo: cosa si nasconde dietro le nuove e ancora più controllate apparizioni pubbliche - Lei avvolta in un meraviglioso abito color crema, lui in completino da polo e raggiante, appena smontato da cavallo, vincitore di un torneo di beneficenza. Ha fatto il pieno di ...ilmattino