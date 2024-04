Bagnone | Luigi Ratti si esibisce all’organo Cavalli di San Nicolò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Secondo appuntamento con il ’Carrara Organ Festival’ che stasera fa tappa nella propositura di San, a(ore 21, ingresso libero).Gaetanodel 1900 ci sarà(nella foto) per eseguire musiche di Gottfried Walther, Buxtehude, Bach, Vierne e Mozart. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’organo, un patrimonio della cultura europea.si diploma in organo al conservatorio Cherubini di Firenze e in didattica della musica al conservatorio Puccini di La Spezia; frequenta i corsi di perfezionamento all’Accademia di musica italiana per organo, studia letteratura organistica italiana rinascimentale, barocca e spagnola, approfondisce l’interpretazione delle opere di Bach, studia letteratura romantica tedesca per organo. Il ...