Avellino | Pazienza | “Piglio e motivazioni giuste”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ci giochiamo dei punti importanti per la classifica. È una partita storica e importante sotto tanti punti di vista. Il Benevento è una squadra forte, costruita per vincere così come noi. Non si sono mai nascosti nel pronunciare i proprio obiettivi“. Parla così il tecnico dell’, Michelein vista del derby di lunedì sera. “Ci aspetta una gara importante che può darci un vantaggio contro un avversario con cui siamo in lotta da inizio campionato – continua il tecnico – Sarà una partita che può determinante ma non è neppure l’ultima. Va affrontata colgiusto altrimenti si carica troppo e potremmo avere delle situazioni spiacevoli”. “Il gioco di Auteri è molto aggressivo, vengono molto in avanti e per forza di cose concedono degli spazi – continua – Possono giocare 3-4-3 ma c’è anche ...