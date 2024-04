Autostrade | il governo lavora a un piano per rendere omogenei i pedaggi | ecco come

(Di sabato 13 aprile 2024) L’ipotesi delè di introdurre dei meccanismi di costo “mediani” e, secondo indiscrezioni, far pesare suianche i disservizi della retecantieri, traffico, livello di incidentalità e assenza della terza corsia. Per i gestori invece la parola chiave è investimenti: le tariffe, dicono, sono differenziate anche in base alle risorse messe in pista per realizzarle e mantenerle

La benzina non si ferma più: punte di 2,8 euro al litro in Piemonte e Lombardia. E’ polemica con il governo - La benzina non si ferma più: punte di 2,8 euro al litro in Piemonte e Lombardia. E’ polemica con il governo Decine di distributori hanno alzato il prezzo della benzina a 2,5 euro. Le associazioni dei ...torinonews24

No al taglio accise sui carburanti: quanto incassa il governo - La benzina che sfiora i 2 euro, e in taluni casi sfonda anche il muro dei 2,5 euro in determinate tratte autostradali, è infatti il nemico numero uno degli automobilisti che continuano a chiedere ...virgilio

Benzina in aumento con prezzi record: a Varese toccata quota 2,8 euro al litro. Scontro tra Codacons e governo - In aumento il prezzo della benzina. In una stazione la verde venduta a 2,8 euro al litro. Botta e risposta tra il Codacons e il governo ...notizie.virgilio