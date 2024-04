Autostrada A11: chiusa per due notti la stazione di Pistoia - ROMA – Sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Pistoia, nei seguenti giorni e con le seguenti ...firenzepost

Autostrada. Le chiusure del casello - Autostrade per l'Italia annuncia nuove chiusure per la stazione Autostradale di Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa nord per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Utenti sono invitati a utili ...lanazione

25 aprile: dieci mete per lavorare sulla prima tintarella dell'anno - Negli Stati Uniti lo chiamano spring break, ovvero la pausa primaverile. In Oriente, o meglio, in Giappone, cade in prossimità della golden week, la settimana sacra in cui il Paese si ferma per goders ...panorama