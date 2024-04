Lodi - È stata fissata per domani all’istituto di Medicina Legale di Pavia l’autopsia sul corpo di Khadija Lulù. La piccola di appena nove mesi è stata stroncata da un malore a San Fiorano venerdì ... (ilgiorno)

Autopsia sulle note di "Gioca Jouer", medici legali cantano e ballano davanti al cadavere e il video finisce sui social: è bufera - Una sessione di "Live Autopsy" decisamente particolare fa scoppiare la polemica. I medici legali ripresi a cantare e ballare sulle note di "Gioca Jouer" di Claudio ...leggo

Tragedia al concerto dei Subsonica, fermato un uomo: avrebbe sferrato un pugno in testa a Antonio Morra facendolo cadere - La procura, guidata dal pubblico ministero Alessandro Piscitelli, ha aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale, considerando il decesso di Morra una conseguenza non voluta ma prevedibile dell ...ilfattoquotidiano

Il “delitto della minestrina”: la morte per avvelenamento da cianuro della 29enne Francesca Moretti a San Lorenzo - Francesca Moretti morì il 22 febbraio del 2000 all’ospedale San Giovanni di Roma, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo aver accusato una serie di forti dolori: da qualche giorno era in cura per un ...tag24