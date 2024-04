Autonomia | Pagano Pd a FdI | ‘confronto pubblico con fact checking | Sud sfregiato’

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – ?Sull?FdI non ha proferito verbo nel corso del dibattito parlamentare, sono sotto schiaffo della Lega che pretende l?in cambio del premierato. Stanno mercanteggiando sulla pelle degli italiani e soprattutto delle regioni meridionali che avranno solo svantaggi dall?approvazione di questa scellerata riforma che è uno sfregio alle speranze di una Patria che viaggi alla stessa velocità. Vista la supponenza della responsabile mezzogiorno di FdI, Carolina Varchi, la sfidiamo a un confrontocon esperti giuristi e costituzionalisti che possano garantire undi quanto verrà detto. Accetta? Ci dica giorno e ora, noi ci siamo?. Così il capogruppo democratico nella commissione Bilancio della Camera, Ubaldo. L'articolo ...

ROMA – “L’approvazione in Senato del ddl sull’ Autonomia differenziata è un ulteriore passo in avanti nel percorso di riforme che il Paese sta compiendo. Ora la parola passa alla Camera dei Deputati, ... (lopinionista)

Autonomia DIFFERENZIATA, IL NO DEL SINDACATO MEDICI. GRIMALDI, “AUMENTA DIVARIO GIA’ ESISTENTE” - L’AQUILA – “Il divario della sanità tra nord e sud già esiste, l’Autonomia differenziata rischia di aumentarlo o di cristallizzarlo. Forse il governo dovrebbe piuttosto utilizzare i 14 miliardi di eur ...abruzzoweb

Forza Italia rallenta l’Autonomia e con Tosi insidia la Lega al Nord: nel Carroccio dilaga la nostalgia - Pioggia di post (anche del governatore) per i 40 anni del partito che fu:«Ci volle davvero coraggio. La nascitaè stata una felice intuizione» ...corrieredelveneto.corriere