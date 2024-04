Autonomia | Colucci M5s | più tempo | anche Fi perplessa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Tempi duri per la legge sull'Differenziata in discussione in Commissione Affari costituzionali a Montecitorio. Le opposizioni chiedono una revisione ed estensione del cronoprogramma, "vincolato secondo il presidente della Commissione Pagano all'approdo in Aula fissato il 29 aprile". Una lettera è stata quindi inviata formalmente al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dai presidenti dei gruppi parlamentari delle opposizioni la settimana scorsa ma ad oggi "non abbiamo avuto risposta. Pertanto il presidente della Commissione farà svolgere i lavori secondo il calendario che non abbiamo condiviso e che abbiamo contestato". Così all'Adnkronos Alfonso, deputato del M5s e capogruppo in Commissione Affari costituzionali a Montecitorio. Le risulta che la Lega avrebbe dato l'ok a un cronoprogramma leggermente ...