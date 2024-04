Australia | un uomo accoltella diverse persone a Sydney | ucciso dalla polizia I media locali | 6 vittime

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 aprile 2024)sono rimaste ferite oggi dopo essere statete da unin un affollato centro commerciale di Westfield Bondi Junction, alla periferia orientale di. L’aggressore è stato successivamente, che ha aperto un’indagine sull’accaduto e non esclude la pista del terrorismo. Secondo i, potrebbero essere morte almeno sei. Ladel New South Wales ha parlato di “un incidente critico iniziato a seguito di una sparatoria con una Bondi Junction”. “Poco prima delle 16:00 di oggi (le 8:00 di sabato 13 aprile in Italia, ndr), i servizi di emergenza sono stati chiamati a Westfield Bondi Junction in ...