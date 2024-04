Australia | attacco in un centro commerciale a Sydney | almeno 6 morti | c’è un neonato tra i feriti

(Di sabato 13 aprile 2024) L’aggressione è avvenuta in undi. Sono stati sentiti dai testimoni anche colpi d’arma da fuoco. Tra iundi 9 mesi. Centinaia di persone sono state fatte evacuare dalla struttura

Diverse persone sono state accoltellate in un’aggressione avvenuta in un centro commerciale a Sydney . Sono stati sentiti dai testimoni anche colpi d’arma da fuoco (corriere)

Sydney, attacco in un centro commerciale: accoltellamenti e spari. “Almeno 4 vittime, ferito un neonato - Almeno una persona è stata accoltellata a morte e altre tre sono rimaste ferite da un uomo all'interno del centro commerciale Bondi Junction di Sydney, in… Leggi ...informazione

attacco a Sydney: le immagini all'interno del centro commerciale - I primi momenti dell'attacco armato all'interno del centro commerciale di Sydney. I momenti di terrore delle persone che si trovavano all'interno per fare shopping. L'intervento degli agenti di sicure ...tg.la7

Sydney, attacco in un centro commerciale: persone accoltellate. «Sei morti e tre feriti» - attacco in un centro commerciale a Sydney. Diverse persone sono state accoltellate, secondo quanto riferisce la Polizia locale, all'interno del centro commerciale Bondi Junction in Australia. Gli ...ilmessaggero