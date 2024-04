Attentato nel centro commerciale di Sydney Almeno sei i morti e numerosi feriti

(Di sabato 13 aprile 2024) Ci sarebbe anche un bimbo di nove mesi tra idell’assalto al Westfield Shopping Centre di Bondi Junction a, Australia, avvenuto sabato mattina. Sarebberosei icausati dall’aggressione con coltello da parte di un uomo poi ucciso dalla polizia nel. Tra loro, appunto, anche il bimbo di nove mesi e la madre. Il bambino, riferiscono i media locali, sarebbe già stato portato in ospedale dove sta ricevendo le cure. L’operazione ancora non è conclusa e le autorità australiane hanno fissato una conferenza stampa a breve. Per ora si sa che l’episodio è avvenuto nel vasto complesso delWestfield Bondi Junction, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il ...

