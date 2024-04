Attentato incendiario nel locale che vende auto nel Salento Danni all' edificio

(Di sabato 13 aprile 2024) A fuoco uncommerciale adibito all'esposizione e alla vendita dia Matino, in provincia di Lecce. L'incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle...

Matino, sfondano vetrata di autosalone e lo incendiano: sei veicoli distrutti - MATINO - Attentato incendiario la scorsa notte in una autosalone di Matino (Lecce). Ingenti i danni. L'attività commerciale presa di mira è la Motorland, in via Armellini, che si sviluppa su tre ...lagazzettadelmezzogiorno

