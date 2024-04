Attacco Iran contro Israele | Tajani | “Pronti a gestire ogni scenario”

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – "Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le ambasciate d'Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, il Governo è pronto aqualsiasi tipo di". Lo ha scritto su X il ministro degli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

