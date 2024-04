Attacco in un centro commerciale a Sidney | vittime e feriti | l’attentatore ucciso dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 aprile 2024) Leaccertate sarebbero due, ma sono tuttora in corso i sopralluoghi delle forze dell’ordine. Attentato in un– Ilcorrieredellacittà.comL’attentato è avvenuto in un affollatodi Westfield Bondi Junction, alla periferia orientale di Sydney. Attentato in unCi sarebbero diversi morti nell’attentato registrato nel pomeriggio di venerdì – le 8 di mattina in Italia – in undi Sydney, il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citando un testimone che dice di aver visto diversi corpi per terra, in particolare almeno due., ...