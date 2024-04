Attacco con morti nel centro commerciale Westfield Shopping Centre di Bondi Junction

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 aprile 2024) Alcune persone, almeno 6 secondo i primi bilanci, sono state uccise a Sydney nel corso di unall’arma bianca neldi. La Polizia australiana ha aperto il fuoco contro l’aggressore, uccidendolo. Testimoni parlano di altri feriti. In base a quanto riferisce Channel 9 tra le persone accoltellate ci sarebbe anche un bimbo di 9 mesi, trasportato in ospedale. Il movente dell’è al momento sconosciuto. In base alle prime informazioni, almeno sei persone sono state colpite a morte. Decine di veicoli della polizia e numerose ambulanze hanno raggiunto ilper prestare i primi soccorsi, mentre le ...