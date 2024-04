Attacco centro commerciale Sydney | morti

(Di sabato 13 aprile 2024) 9.33 Un uomo armato di coltello ha attaccato delle persone all'interno delWestfield di, in Australia. Alcune fonti riferiscono che ci sarebbero 6, altri parlano di 4.Tra i feriti un neonato di 9 mesi. La tv australiana Abc riporta che potrebbero essere due gli aggressori, ma l'ipotesi non è confermata. Un aggresore sarebbe ucciso dalla polizia. Evacuata tutta la zona, sul posto numerose ambulanze e molti agenti.

