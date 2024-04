Attacco centro commerciale Sidney | morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 aprile 2024) 9.33 Un uomo armato di coltello ha attaccato delle persone all'interno delWestfield di Sydney, in Australia. Alcune fonti riferiscono che ci sarebbero 6, altri parlano di 4.Tra i feriti un neonato di 9 mesi. La tv australiana Abc riporta che potrebbero essere due gli aggressori, ma l'ipotesi non è confermata. Non è chiaro se tra le vittime ci sia anche l'aggressore. Evacuata l'area.Sul posto forze di polizia e ambulanze.